مالية كوردستان تعلن إبعاد بنك التنمية الدولي (IDB) من مشروع "حسابي"

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن بنك التنمية الدولي (IDB) لم يعد جزءاً من مشروع "حسابي"، بسبب القيود التي فرضها البنك المركزي العراقي على خدماته المصرفية فيما يتعلق بالتعامل بالدولار.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، أن موظفي حكومة الإقليم الذين لديهم حسابات حالياً في بنك التنمية الدولي، سيتم التواصل معهم عبر مراكز خدمة مشروع "حسابي" لإبلاغهم بآلية نقل حساباتهم إلى أحد المصارف الأخرى المشاركة في المشروع.

ويواصل مشروع "حسابي" عمله بالتعاون مع سبعة مصارف معتمدة تلتزم بالكامل بتعليمات ومعايير البنك المركزي العراقي، وتمتلك القدرة على إجراء التعاملات بالدولار، الأمر الذي يتيح للمستفيدين استخدام بطاقاتهم المصرفية داخل العراق وخارجه.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أطلق في شباط/فبراير 2023 مشروع "حسابي"، كجزء من رؤية واستراتيجية الإقليم لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

وحتى الآن، تجاوز عدد الموظفين الحكوميين المسجلين في المشروع 900 ألف موظف.

وأمس الأحد، أعربت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان عن قلقها من المشكلات التي واجهها المواطنون في السليمانية أثناء استلام الرواتب نتيجة تأخر المصرف العراقي للتجارة (TBI).

وأوضحت أن نحو 24 ألف موظف يتسلمون رواتبهم عبر المصرف هذا الشهر، بعد تحويل 27 مليار دينار له مطلع أيلول.

ودعت الوزارة المصرف، بصفته البنك الحكومي الوحيد ضمن مشروع "حسابي"، إلى الالتزام بمسؤولياته وتوفير كوادر وأجهزة صرف كافية، مع العمل لساعات أطول لتفادي الأزمات وضمان انسيابية توزيع الرواتب.