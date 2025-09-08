جامعة بوليتكنيك أربيل تعلن تخصيص 6 مقاعد للصحفيين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة بوليتكنيك أربيل، اليوم الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، عن تخصيص ستة مقاعد للصحفيين، داعياً الراغبين بالتقدم مراجعة الجامعة يوم غدٍ الثلاثاء لإتمام معاملاتهم.

وأعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم على مقاعد دراسة الصحافة في الكلية التقنية الإدارية، أمام الصحفيين الراغبين باستكمال دراستهم الأكاديمية وفق شروط ومعايير محددة.

وقال رئيس قسم الإعلام في الجامعة، دلير أحمد، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن على المتقدمين مراجعة القسم الفني للإعلام ابتداءً من صباح الثلاثاء لإتمام معاملاتهم.

مبيناً أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الإعدادية (الأدبي أو العلمي) أو دبلوم الإعلام من المعاهد، بمعدل لا يقل عن 60، وأن تكون لديه خبرة عملية في مجال الإعلام لا تقل عن ثلاث سنوات مع الاستمرار في العمل.

وأضاف أن على المتقدمين تقديم كتاب دعم من نقابة صحفيي كوردستان أو المؤسسة الإعلامية التي يعملون فيها، فضلاً عن اجتياز اختبار الكفاءة العامة بدرجة لا تقل عن 40%.

وأشار أحمد إلى أن الامتحان سيُجرى يوم الاثنين 15 أيلول/سبتمبر الجاري في الكلية التقنية الإدارية عند الساعة 9:30 صباحاً، موضحاً أنه يُعقد سنوياً بالآلية نفسها ويشهد منافسة واسعة بين الصحفيين للحصول على مقعد دراسي في قسم الصحافة.