إضراب عمال مترو الأنفاق يشلّ حركة النقل في لندن

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تسبب إضراب بدأه عمّال المترو في لندن الاثنين للمطالبة بتحسين الأجور، في شلل شبه تام في حركة قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية واضطراب في تنقلات ملايين الأشخاص.

وكانت هيئة النقل في لندن (TfL) المسؤولة عن تشغيل قطارات الأنفاق حذّرت من أن الخدمات ستكون محدودة للغاية أو معدومة على مدى أيام الإضراب المقرر من الاثنين الى الخميس.

واستثنى الإضراب بعض خطوط الأنفاق مثل خط "إليزابيث"، ولا يشمل الحافلات، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويشارك في الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البحري والبري (RMT)، سائقو القطارات وعمّال الإشارات والصيانة، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور وتقليص عدد ساعات العمل.

وقالت مديرة العمليات في هيئة النقل في لندن، كلير مان "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البحري والبري قررت المضي قدما في هذا الإضراب، رغم عرضنا زيادة عادلة ومعقولة في الأجور".

مشيرة إلى أن الهيئة "لن تكون قادرة على ضمان انتظام الخدمة يوميا" هذا الأسبوع.

وكان متحدث باسم النقابة أوضح الأسبوع الماضي أن عمال المترو "يعانون من ضغط كبير بسبب جداول العمل القاسية، ما يُعرضهم لمشاكل صحية".

ويرفض المضربون عرض هيئة النقل زيادة الرواتب بنسبة 3,4%، ويطالبون بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية.

وهذا الإضراب هو الأوسع في شبكة المترو التي تنقل ما يصل إلى خمسة ملايين راكب يوميا، منذ آذار/مارس 2023، حين كانت المملكة المتحدة تواجه معدلات تضخم مرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا.