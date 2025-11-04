مسرور بارزاني: ندعم الرياضة والرياضيين لرفع اسم كوردستان على الساحة العالمية

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، أن الحزب وحكومة إقليم كوردستان مستمران في دعم الرياضة والرياضيين.

مؤكداً أن الهدف هو رفع اسم كوردستان والكورد على الساحة العالمية.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال الكرنفال الجماهيري الذي شهدته محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، لدعم القائمة الانتخابية رقم 275 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة نائبي رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور جماهيري واسع.

وفي خطوة عملية لدعم الأندية المحلية، أعلن مسرور بارزاني، في الـ 2 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، عن تخصيص مبلغ 450 مليون دينار لنادي نوروز الرياضي عبر مكتبه الرسمي.

ويأتي هذا الدعم بعد أن واجه النادي وضعاً مالياً صعباً خلال الأشهر الماضية، مما أثر على استمرارية صرف رواتب اللاعبين وطاقم العمل الفني، حيث وصلت أحياناً مدة التأخير إلى 50 يوماً أو شهرين.

وفي تصريح خاص لمراسل كوردستان 24، قال مسرور بارزاني: دعم الرياضة يجب أن يكون متاحاً في كل مكان، وكل الأندية التي تمارس الرياضة بشكل احترافي وتحتاج إلى الدعم، سنقف إلى جانبها وفق احتياجاتها.

ويُعد نادي نوروز، ممثل مدينة السليمانية في دوري نجوم العراق، أحد الأندية المهمة التي تواجه تحديات مالية مستمرة، ويأمل المسؤولون أن يسهم الدعم الجديد في تحسين وضع النادي وتمكينه من تمثيل إقليم كوردستان على أعلى المستويات.