ردّاً على المستشار.. رئيس ألمانيا يعارض إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أربيل (كوردستان 24)- رفض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إعادة اللاجئين السوريين في ألمانيا على الفور إلى بلادهم.



وفي زيارته الحالية إلى غانا، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء: من يقف أمام أنقاض حرب، ويبدي خوفه، ويسأل نفسه بصوت عال، أيمكن السكن وسط هذا الدمار؟ فإن من حق هذا الخوف أن يمنح فسحة من الوقت.

يذكر أنه خلال زيارته إلى سوريا التي أنهكتها الحرب الأهلية، أدلى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس الماضي، بتصريحات شكك فيها في إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين طوعاً في المدى القريب، بسبب الدمار الهائل.

وقال الوزير أثناء زيارته لمنطقة حرستا، إحدى الضواحي المدمرة قرب دمشق: من الصعب جداً أن يعيش الناس هنا حياة كريمة بالفعل.

وأضاف الرئيس الألماني: بالنسبة للنتائج السياسية المترتبة على ذلك، فيجب البت في ذلك داخل الحكومة الاتحادية، وأنا على يقين أنها ستبت في ذلك.

وأشار الرئيس شتاينماير إلى أنه زار مراراً مناطق أزمات وكوارث خلال سنوات عمله وزيراً للخارجية، مضيفاً "أنا أعرف هذا الوضع"، في إشارة إلى الدمار الكبير في سوريا.

وفي المقابل، طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، باستئناف ترحيل اللاجئين إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، قائلاً في مدينة هوزوم بولاية شلزفيغ-هولشتاين أمس الإثنين: الحرب الأهلية في سوريا انتهت، ولم تعد هناك أسباب تبرر اللجوء في ألمانيا، ولذلك يمكننا بداية الإعادة.