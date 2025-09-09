إقليم كوردستان يسلم المالية الاتحادية قائمة برواتب الموظفين لشهر آب

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسليمها قائمة برواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لشهر آب الماضي إلى وزارة المالية الاتحادية.

وذكرت المالية الكوردستانية في بيان، أن الفريق الفني التابع لها سلم القائمة إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أعلنت الاثنين 1 أيلول 2025 إيداع مبلغ، واحد تريليون وسبعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد. من قبل المالية الاتحادية.

وأودعت وزارة المالية الاتحادية، قبلها بيوم مبلغ 690 مليار دينار في الحساب البنكي لإقليم كوردستان.

ووفقًا لميزانية السنوات الثلاث وقانون المالية الإدارية، يتوجب على إقليم كوردستان إرسال 50% من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد.

لكن وزارة المالية الاتحادية والحكومة العراقية تطالبان حكومة كوردستان بتسليم جميع الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى 50% من الإيرادات الاتحادية.

ولم تتوصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن مسألة الإيرادات غير النفطية حتى الآن.

وتقول بغداد إنها لن تستلم 120 مليار دينار التي سترسلها أربيل شهرياً، بل تطالب بكامل إيرادات الإقليم غير النفطية.

وتشير جميع التوقعات إلى أن الطرفين سيلجآن إلى المحكمة الاتحادية لحل هذه القضية، التي من المتوقع أن تُسبب مشاكل في الرواتب خلال الأشهر المقبلة.