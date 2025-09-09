مسرور بارزاني: وصلنا إلى المراحل النهائية في الحوار مع بغداد بشأن الإيرادات غير النفطية

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى الوصول للمراحل النهائية في الحوار مع بغداد بشأن الإيرادات غير النفطية.

وقال رئيس الحكومة لـ كوردستان24 بشأن المفاوضات مع بغداد: " نأمل أن نتوصل إلى حلول للمسائل العالقة في أقرب وقت، إلا أننا دائماً ما نواجه عوائق جديدة من قبل الحكومة الاتحادية، من جانبنا لطالما حاولنا التأني في إيجاد الحلول، لأن ما يهمنا أكثر هو راحة وسعادة المواطنين في إقليم كوردستان".

وأضاف مسرور بارزاني، في التصريح الصحفي الذي أدلى خلال افتتاح معرض الاستثمار في أربيل: "نحن حاليًا في محادثات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، لقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من التفاهم حول الإيرادات غير النفطية، أما بالنسبة لصادرات النفط، فليس لدى إقليم كوردستان مشاكل مع شركات الإنتاج أو مع الحكومة الاتحادية، وهي نقطة بين الشركات والحكومة الاتحادية، تطلب الشركات الآن ضمانات للاستمرار في الوفاء بمستحقاتها المالية".

كما كشف مسرور بارزاني، عن إرسال دعوة، لمشاركة وفد استثماري أمريكي، في معرض أربيل الدولي للاستثمار، مؤكداً وصول الوفد، وإنه على موعد لإجراء اجتماع معه عقب جولته في المعرض.

وأكد رئيس الحكومة أن الوفد الأمريكي، يضم ممثلين عن كافة القطاعات، ويرغبون في الاطلاع على فرص الاستثمار، في إقليم كوردستان، و"هذا كان ضمن برنامجنا الحكومي في تعزيز الاقتصاد".

وبين رئيس الحكومة رغبة العديد من الدول بالاستثمار في إقليم كوردستان، معزيا ذلك للاستقرار والأمان الذي تشهده كوردستان، مقدماً شكره لقوات البيشمركة، والمواطنين الصامدين، الذي أوجدوا هذه الأجواء المشجعة للاستثمار.

وحول تشكيل الحكومة العاشرة، قال رئيس الحكومة، نحن مستعدون لتشكيل الحكومة منذ انتهاء الانتخابات، إلا أننا لا نزال ننتظر شركاءنا.

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025، معرض أربيل الدولي السادس للاستثمار .

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، جولة داخل أقسام المعرض، وتحدث مع المستثمرين المشاركين، واطلع على مجسمات المشاريع قيد الإنشاء في إقليم كوردستان، والمشاريع المقرر إنشاءها مستقبلاً.

ومن المقرر أن يستمر المعرض أربعة أيام متواصلة، يفتح خلالها أبوابه أمام الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، ويشارك في المعرض 250 شركة من 16 دولة، ما يجعله واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية في إقليم كوردستان.

وقال هردي حاجي سلام، المشرف على المعرض، إن الهدف من تنظيمه هو تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في إقليم كوردستان، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشترين الراغبين في اقتناء وحدات سكنية لإتمام عمليات البيع والشراء مباشرة مع المستثمرين، والاستفادة من عروض وتخفيضات خاصة خلال أيام المعرض.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المحلية والأجنبية لعرض أحدث مشاريعها العقارية، خصوصًا تلك التي تركز على جودة البناء والأنظمة الحديثة في قطاع الإسكان.

وأكد ممثلون عن بعض الشركات المشاركة أن مشاركتهم تهدف إلى استثمار هذه المناسبة في تعزيز حضورهم والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكوردستاني.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة مجيد، ممثل إحدى الشركات المشاركة: "يسرّني أن يُنظَّم هذا المعرض سنويًا برعاية حكومة إقليم كوردستان، فهو يعكس حالة الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في الإقليم. ورغم التحديات المتمثلة في عدم إرسال الميزانية من الحكومة الاتحادية، فإن حكومة إقليم كوردستان ماضية في تنظيم مثل هذه الفعاليات وتطوير الاقتصاد. نأمل أن نكون جزءًا من عملية إنعاش وتنمية اقتصاد كوردستان".

ويُتوقع أن يشهد المعرض خلال أيامه الأربعة توقيع عشرات العقود بين الشركات والزوار، بما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في السوق العقاري الكوردستاني، ويمنح الراغبين فرصة شراء وحدات سكنية بأسعار وتسهيلات خاصة.