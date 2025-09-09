مسرور بارزاني: استقرار إقليم كوردستان جعل منه وجهة جاذبة للشركات الأجنبية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في تصريح خاص لـ"كوردستان24"، أن ازدياد مشاركة الدول والشركات الأجنبية في معارض الإقليم يعكس حالة الاستقرار والثقة التي يتمتع بها كوردستان، مشيراً إلى أن المستفيد الأول من هذه الشراكات هو شعب الإقليم.

وقال بارزاني: "في البداية نشكركم على دعمكم ورعايتكم لهذه المعارض، كما أشكر المشاركين والمنظمين الذين يبذلون جهوداً كل عام لتطوير الإقليم. نرى عاماً بعد عام زيادة في عدد الشركات الأجنبية والدول المشاركة، وهذا دليل على الثقة المتنامية في كوردستان."

وأضاف: "اندماج مصالح الشركاء ومشاركة الخبرات الأجنبية في تطوير الإقليم له أهمية كبيرة، فهو مفيد للطرفين. لا تأتي أي شركة ما لم تكن هناك فائدة مشتركة، ومن الواضح أن كوردستان أصبح مكاناً مهماً لأي استثمار."

وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومته تولي أهمية خاصة لتوسيع الاقتصاد وتنمية التكنولوجيا، قائلاً: "كما هو الحال في الدول المتقدمة، نريد أن نحقق تقدماً في جميع المجالات، والتكنولوجيا من أبرز أولوياتنا."

واختتم بارزاني تصريحه بالتأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تسعى إلى مزيد من التقدم عاماً بعد عام، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.