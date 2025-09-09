إسرائيل تعلن استهداف قيادة حركة حماس في قطر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة رويترز البريطانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وعقب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "قيادة حركة حماس" في العاصمة القطرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على مقر حماس في قطر تم تنسيقه مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش والشاباك هاجما من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس.

وأكّد أدرعي عبر منشورٍ على إكس، أن قيادة حماس المستهدفة قادت أنشطة وصفها بـ "الإرهابية" على مدار سنوات.

معتبراً أنها تتحمّل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب "مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".