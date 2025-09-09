وزارة الكهرباء تختبر شبكات التوزيع في السليمانية ضمن مشروع "روناكي"

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أنها ستجري في محافظة السليمانية تجربة لفحص ضغط الشبكات الوطنية خلال يومي 10 و11 أيلول/سبتمبر الجاري، في إطار أعمال الصيانة والتطوير لشبكات التوزيع.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، إن الفحص سيشمل المناطق الواقعة داخل وخارج نطاق مشروع "روناكي"، مشيرة إلى أن العملية تُعدّ إجراءً روتينيًا يهدف إلى تحديد المشكلات ونقاط الضعف في شبكات النقل والتوزيع.

وأكدت أن المواطنين سيستمرون في الحصول على الكهرباء بصورة طبيعية خلال فترة الاختبار، مع التحذير من احتمال حدوث انقطاعات غير متوقعة أثناء التجربة.

ويُعد مشروع "روناكي" واحدًا من مشاريع إستراتيجية حكومة إقليم كوردستان في قطاع الكهرباء، حيث انطلق من مدينة أربيل قبل أن يمتد إلى السليمانية.

وقد وصل المشروع إلى عدة أحياء في مركز السليمانية والمناطق المحيطة بها، لتستفيد منه مئات الأسر عبر تحسين شبكة الإنارة وتوزيع الطاقة وتقليل الأعطال المتكررة.

ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في مدن الإقليم كافة، وتعزيز استقرار التجهيز وضمان توزيع أكثر كفاءة للطاقة.