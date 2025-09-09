السفارة الأميركية في قطر تدعو رعاياها إلى "الاحتماء في أماكنهم"

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعت السفارة الأميركية في قطر رعاياها الى "الاحتماء في أماكنهم"، بعدما استهدفت ضربات إسرائيلية مسؤولين في حركة حماس في الدوحة الثلاثاء.

وكتبت السفارة في منشور على منصة إكس "اطّلعنا على تقارير تتحدث عن وقوع ضربات صاروخية في الدوحة. فرضت السفارة الأميركية أمرا بالتزام المكان في منشآتها. وننصح المواطنين الأميركيين بالاحتماء في أماكنهم".

واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "قيادة حركة حماس" في العاصمة القطرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على مقر حماس في قطر تم تنسيقه مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش والشاباك هاجما من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس.

وأكّد أدرعي عبر منشورٍ على إكس، أن قيادة حماس المستهدفة قادت أنشطة وصفها بـ "الإرهابية" على مدار سنوات.

معتبراً أنها تتحمّل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب "مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وأدانت دولة قطر عبر وزارة خارجيتها، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي معتبرةً أنه "يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وأكدت الوزارة أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".

وأضافت أن "دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي (..) وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".