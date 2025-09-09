قطر تندّد بالهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بيان صادر عن الخارجية القطرية إن هذا الاعتداء "يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وأكدت الوزارة أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".

وأضافت أن "دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي (..) وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".

واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "قيادة حركة حماس" في العاصمة القطرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على مقر حماس في قطر تم تنسيقه مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش والشاباك هاجما من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس.

وأكّد أدرعي عبر منشورٍ على إكس، أن قيادة حماس المستهدفة قادت أنشطة وصفها بـ "الإرهابية" على مدار سنوات.

معتبراً أنها تتحمّل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب "مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".