رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح أعمال الدورة السادسة للمعرض الدولي للاستثمار العقاري

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مدينة أربيل، اليوم الثلاثاء 9 أيلول (سبتمبر) 2025، فعاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي للاستثمار العقاري.

وعقب مراسم الافتتاح، أجرى رئيس الحكومة جولة في أروقة وأجنحة المعرض، الذي يستقطب في دورته الحالية 280 من كبريات الشركات المحلية والدولية المتخصصة، وتستمر أعماله على مدى أربعة أيام.

وفي تصريح صحفي، أشار رئيس الحكومة إلى أن عدد الشركات الدولية المشاركة في أعمال المعرض يشهد تزايداً سنوياً، مبيناً أن ذلك يُعزى إلى مناخ الاستقرار الذي يتمتع به إقليم كوردستان، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في استمرار هذا النمو عاماً تلو الآخر.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مسيرة تنمية إقليم كوردستان، وقال: "بلدنا يمضي نحو مرحلة أفضل وأكثر تقدماً، بما يعود بالخير على الجميع".

كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على اهتمام الحكومة بتنويع اقتصاد الإقليم، لافتاً إلى أن قطاع التكنولوجيا يعد من المجالات ذات الأولوية التي تحظى بهذا الاهتمام.

وبشأن المباحثات مع الحكومة الاتحادية، أوضح رئيس الحكومة أن وفود الإقليم تجري حالياً مباحثات مع بغداد بشأن الإيرادات غير النفطية، قائلاً: "نحن على وشك التوصل إلى تفاهم نهائي في هذا الملف".

أما فيما يتعلق بملف تصدير النفط، فقد أكد رئيس الحكومة أنه ليس لدى إقليم كوردستان أي إشكالية، لا مع الشركات المنتجة ولا مع الحكومة الاتحادية، مبيناً أن ما تبقى هاو نقطة خلافية بين الشركات والحكومة الاتحادية. وأضاف أن هذه الشركات تسعى حالياً للحصول على ضمانات في سبيل تأمين مستحقاتها المالية.