إعادة جثامين 84 بحارا من الفرقاطة الإيرانية التي أغرقتها الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية الجمعة إعادة جثامين 84 بحارا إيرانيا كان تمّ انتشالها بعد تعرّض فرقاطة إيرانية لهجوم من غواصة أميركية قبالة سواحل البلاد في الرابع من آذار/مارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة توشارا رودريغو "تمّ استكمال جميع الإجراءات المحلية المطلوبة، ويجري نقل (جثامين) الإيرانيين إلى طائرة خاصة لإعادتهم إلى بلادهم"، مضيفا أنّ البحّارة الـ32 الآخرين الذين تمّ إنقاذهم "لا يزالون في سريلانكا".

