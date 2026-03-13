مقتل أربعة من طاقم طائرة التزود بالوقود التي تحطمت في غرب العراق

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة مقتل أربعة من أفراد الطاقم الستة لطائرة للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق، مشيرة إلى أن عمليات الانقاذ لا تزال مستمرة.

وقالت في بيان على منصة إكس "في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18,00 ت غ) في 12 آذار/مارس، تحطمت طائرة تزويد وقود أميركية من طراز +كاي سي-135+ في غرب العراق. وقد تأكدت وفاة أربعة من أفراد الطاقم الستة... بينما تتواصل جهود الإنقاذ".

وأضافت "إن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق"، مكررة بأن الحادث "لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".

AFP