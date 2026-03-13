أربيل تتصدى للمسيرات الانتحارية.. وواشنطن تؤكد للرئيس بارزاني: إقليم كوردستان حليف استراتيجي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً أمنياً وتطورات سياسية واقتصادية متسارعة في إقليم كوردستان والعراق، حيث تصدرت الهجمات بالمسيرات على أربيل والتحركات الدبلوماسية الأمريكية واجهة الأحداث.

استهداف أربيل بالمسيرات

أفادت مصادر أمنية عن تعرض مدينة أربيل لهجمات بطائرات مسيرة انتحارية، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي للتحالف الدولي من التصدي لها وإسقاطها في سماء المدينة. ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة هجمات تجاوزت الـ 260 هجوماً بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق مختلفة في الإقليم منذ بدء التصعيد الأخير، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية.

دعم أمريكي استراتيجي

وفي سياق الحراك الدبلوماسي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس مسعود بارزاني وتوم باراك، ممثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأكد باراك خلال الاتصال أن الولايات المتحدة تنظر إلى إقليم كوردستان كحليف وصديق استراتيجي، مشيداً بحكمة القيادة الكوردية في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جانبه، شدد الرئيس باراني على التزام الإقليم بالنهج الديمقراطي والتعايش السلمي، مؤكداً أن كوردستان كانت دائماً جزءاً من الحل وليست طرفاً في التأزيم.

ملف النفط وخط جيهان

اقتصادياً، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن وجود توجه جدي للتوصل إلى اتفاق يتيح استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب "كوردستان - جيهان" التركي. وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي كبديل استراتيجي في ظل التوترات التي تشهدها منطقة مضيق هرمز، لضمان استمرار تدفق الصادرات النفطية العراقية إلى الأسواق العالمية.

تصعيد إقليمي وتهديدات إيرانية

على الصعيد الإقليمي، نقلت التقارير رسالة من "مجتبى خامنئي"، نجل المرشد الإيراني، توعد فيها بـ"انتقام قادم" رداً على استهداف إيران، ملمحاً إلى إمكانية إغلاق مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملياتها ضد الفصائل المسلحة في العراق، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 32 ضربة جوية خلال الأسبوعين الماضيين باستخدام قاذفات استراتيجية من طراز B-1 وB-52.

أزمة الميليشيات في الداخل العراقي

ناقش محللون سياسيون وعسكريون عبر شاشة "كوردستان 24" عجز الحكومة الاتحادية في بغداد عن السيطرة على الفصائل المسلحة (الميليشيات) التي تستهدف الإقليم، معتبرين أن ضعف القرار السياسي في بغداد يجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية.

حادث أمني في الولايات المتحدة

وفي خبر منفصل، أفادت الأنباء الواردة من ولاية ميشيغان الأمريكية عن وقوع حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفق معلومات أولية، وسط استنفار أمني كبير لكشف ملابسات الحادث.