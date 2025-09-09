إيران: القرار النهائي بشأن معاهدة النووي بيد المرشد الأعلى

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن أي قرار محتمل بشأن خروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) سيتم في نهاية المطاف وفق توجيهات القيادة العليا للبلاد، ممثلة بالمرشد الأعلى علي الخامنئي.

وخلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، أوضحت مهاجراني أنه في أوائل أيار/ مايو الماضي، نُقِلت وثيقتان كانتا متاحتين للمفتشين من منشأة فوردو النووية إلى فيينا، وبعد تقديم اعتراض رسمي مكتوب من إيران، ألغيت تصاريح هذين المفتشين وإنهاء تعاونهما مع إيران.

مشيرةً إلى أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ضمن إطار القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني.

ولفتت مهاجراني إلى أن إيران تمنع الوصول إلى بعض مواقع اليورانيوم؛ ما يحول دون وصول المفتشين إليها.

وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على أن مختلف السلطات الإيرانية تتابع الموضوع، لكن التلخيص النهائي والقرار النهائي حول أي خروج من المعاهدة سيكون متوافقاً مع توجيهات القيادة العليا.

وأوضحت أن "بعض مواقع اليورانيوم في البلاد غير متاحة للمفتشين الدوليين"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون الجديد الذي أقره البرلمان.