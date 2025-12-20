محافظ أربيل يحث مواطني وسط وجنوب العراق على قضاء عطلة رأس السنة في عاصمة إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن جميع الاستعدادات الإدارية والأمنية لاستقبال السياح خلال أعياد رأس السنة قد اكتملت، وأشار إلى أنه بفضل التسهيلات المقدمة في نقاط التفتيش، من المتوقع أن يشهد نهاية هذا العام تدفقاً كبيراً من السياح إلى عاصمة إقليم كوردستان.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت 20 كانون الثاني 2025، شدد محافظ أربيل على وجود تنسيق عالٍ بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية لوضع خطة شاملة، ووفقاً للبرنامج الذي تم وضعه بالتعاون مع إدارة السياحة وأمن نقاط التفتيش، سيتم توفير تسهيلات كبيرة لسكان محافظات وسط وجنوب العراق ليتمكنوا من دخول المدينة دون أية مشاكل.

أوميد خوشناو وجّه نداءً إلى مواطني العراق في الوسط والجنوب، داعياً إياهم لاختيار أربيل كمكان للراحة وقضاء عطلاتهم، مؤكداً أن جميع المؤسسات جاهزة لخدمة الزوار من أجل توفير إقامة هادئة لهم.

وشهد قطاع السياحة في أربيل خلال السنوات الأخيرة نمواً ليصبح أحد المصادر المهمة للدخل للقطاع الخاص والأسواق في إقليم كوردستان، ومع تزايد المناسبات الوطنية والدولية سنوياً، أصبحت أربيل بفضل الاستقرار الأمني ووجود مراكز سياحية حديثة، محط أنظار السياح المحليين والأجانب.

وتأتي هذه الاستعدادات التي تقوم بها محافظة أربيل ضمن إطار استراتيجية الحكومة لتطوير البنية التحتية السياحية وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال الضيوف.