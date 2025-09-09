وزير الخزانة الأميركية يعلن عن استعداد بلاده لتحركٍ حازم ضد روسيا

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت بعد محادثات عقدها مع مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات بأن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بتحرّك حازم ضد روسيا لوضع حد لحرب أوكرانيا، لكنه شدد على أهمية التعاون الأوروبي.

وجاءت تصريحات بيسينت في وقت يجتمع مسؤولون أميركيون ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي منذ الاثنين لبحث زيادة التنسيق في ما يتعلق بفرض عقوبات على موسكو، بحسب مسؤول من الاتحاد الأوروبي.

ويرأس وفد الاتحاد في واشنطن مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات ديفيد أوساليفان الذي قاد مساعي التكتل على مستوى العالم لمنع موسكو من التهرب من العقوبات.

وكتب بيسينت في منشور على "إكس" بعد اجتماع الاثنين بأن "جميع الخيارات ما زالت على الطاولة" كجزء من استراتيجية الرئيس دونالد ترامب لدعم مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

وأضاف بأن "ترك الأمور على حالها لم يجد نفعا.. نحن مستعدون لاتّخاذ إجراءات قوية ضد روسيا، لكن على شركائنا الأوروبيين أن ينضموا إلينا بشكل كامل لينجح ذلك".

كما شدد على التوافق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أهمية وضع حد للحرب في أوكرانيا.

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات فرانس برس بأن اجتماع الاثنين استمر أقل من ساعتين وتطرق إلى عقوبات اقتصادية محتملة والتحرّك في مجال الرسوم الجمركية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأن مسؤولين من وزارة الخزانة والبيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الممثل التجاري الأميركي حضروا الاجتماع.

وانضم إلى بيسينت مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هرلي.

هدد ترامب الأحد بتكثيف العقوبات على روسيا بعدما نفّذ الكرملين أكبر هجوم جوي على أوكرانيا على الإطلاق.

كما هدد بمعاقبة البلدان التي تشتري النفط الروسي، في مسعى لقطع مصدر رئيسي للإيرادات التي تمول الحرب على أوكرانيا. لكنه حتى الآن، لم يفرض غير ما يطلق عليها عقوبات ثانوية على الهند.

في الأثناء، يحضّر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، هي الـ19 منذ الغزو في 2022. وذكر التكتل بأنها ستتضمن على الأرجح المزيد من العقوبات الثانوية على البلاد التي تساعد موسكو في الالتفاف على الإجراءات.

وتتحرّك كل من ألمانيا وفرنسا لاستهداف شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" في إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، بحسب ما أفاد مسؤولون الاثنين.

AFP