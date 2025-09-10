كلية العلوم الإسلامية في أربيل تعقد مؤتمرها العلمي السابع

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- عقدت كلية العلوم الإسلامية في أربيل، يوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، مؤتمرها العلمي السابع تحت شعار: "الصدق والرحمة في رؤية السنة النبوية"، وذلك بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد.

شهد المؤتمر حضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، ورئيس جامعة صلاح الدين، ورئيس جامعة بوليتكنيك، والمدير العام للأوقاف في أربيل، إلى جانب عدد من البرلمانيين وأساتذة الدين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.

22 بحثاً علمياً

المؤتمر، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع "مؤسسة ملا أمين للطباعة والبحث العلمي"، تضمن عرض 22 بحثاً أكاديمياً تناولت مختلف جوانب العلوم الشرعية والإسلامية والسيرة النبوية، مؤكداً مكانته كمنبر أكاديمي سنوي يساهم في إثراء الدراسات الدينية والفكرية.

كلمات وإشادات

وفي كلمته، أعرب محافظ أربيل عن تقديره لجهود منظمي المؤتمر من أساتذة ومشرفين، مشيداً بالمساهمات البحثية المقدمة. وأكد أن التوصيات والمقترحات التي يخرج بها المؤتمر ينبغي أن تكون دافعاً لتطوير العملية الأكاديمية وخدمة الطلبة بشكل أكبر.