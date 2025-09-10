وفد استثماري من إقليم كوردستان يتوجه إلى الإمارات

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ضمن إطار أجندة التشكيلة الحكومية التاسعة، والتي تركز على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، زار وفد من المستثمرين من إقليم كوردستان دولة الإمارات العربية المتحدة.

حوالي 20% من شركات الاستثمار في إقليم كوردستان هي شركات أجنبية، لذا فإن الغرض من زيارة إلى الإمارات هو تشجيع المستثمرين الإماراتيين على القدوم إلى كوردستان للاستثمار وزيادة عدد الشركات الأجنبية.

وقالت بنا نيازي، مسؤولة قسم التسويق في وحدة جذب المستثمرين الأجانب، لـ كوردستان 24: "تُقدم لشركات الاستثمار الإماراتية في إقليم كوردستان، فرص استثمارية في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والبناء، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وسنقدم لهم كل المساعدة".

ويعمل إقليم كوردستان والإمارات على توسيع علاقاتهما خاصة في مجال الاستثمار.

ويتمتع مكتب تبادل المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة مهمة مع 32 دولة حول العالم، ويعد إقليم كوردستان أحد أكثر الدول المذكورة علنا، وتتمتع البلاد بعلاقات قوية مع إقليم كوردستان، وفي المقابل، تقدم حكومة إقليم كوردستان تسهيلات للإماراتيين لتعزيز العلاقات التجارية، وتشيجعهم على الاستثمار في الإقليم".

وتحتل دولة الإمارات المرتبة 22 عالمياً من حيث تبادل التسويق وتمكين القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة في كافة المجالات، مما يجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للشركات ورواد الأعمال، بالإضافة إلى كونها بيئة مناسبة للاستثمار في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، يرغب بعض رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، وخاصة من دبي، في استثمار رؤوس أموالهم في إقليم كوردستان، لأنهم يعتقدون أن هناك استقرارا وأمنا وراحة في الإقليم.