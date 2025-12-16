الذهب يلتقط أنفاسه قبل صدور بيانات أمريكية قد تحسم مسار الفائدة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقر الذهب بعد 5 أيام من المكاسب، مع تركيز المستثمرين على حزمة من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات حول مسار سياسة الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

المعدن النفيس تداول قرب مستوى 4305 دولارات للأونصة، أي على بعد أقل من 80 دولارا من أعلى مستوى قياسي له سجله في أكتوبر، بعدما عزز الخفض الثالث للفيدرالي في تكاليف الاقتراض جاذبيته.

منذ ذلك الحين، قدم صناع السياسات آراء متباينة بشأن الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة في 2026.

من المنتظر أن تسهم البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع في سد فجوة المعلومات التي خلفها الإغلاق الحكومي الذي استمر ستة أسابيع.

يتوقع صدور بيانات التوظيف الشهرية المؤجلة اليوم الثلاثاء، حيث يرجح اقتصاديون إضافة 50 ألف وظيفة، مع تسجيل معدل بطالة عند 4.5%، وهو ما يتماشى مع سوق عمل راكدة، لكنها لا تشهد تدهورا سريعا.

استراتيجي "مورحان ستانلي" مايكل ويلسون قال "حتى ضعفا معتدلا في بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية سيعزز مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة".

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب كونه لا يدر عائدا، ومن المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي الفيدرالي على مدار الأسبوع، فيما تصدر بيانات التضخم يوم الخميس.

قفز الذهب بنحو 65% هذا العام، في حين تضاعفت أسعار الفضة أكثر من مرتين، مع توجه المعدنين لتحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ 1979.

استندت هذه الارتفاعات الحادة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية، وتراجع إقبال المستثمرين على السندات السيادية والعملات.

وفقا لـ"مجلس الذهب العالمي"، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.

بلغ سعر الذهب 4305.30 دولارات للأونصة عند الساعة 9 صباحا بتوقيت سنغافورة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 4381.52 دولارا أواخر أكتوبر.

تراجعت الفضة 0.2% إلى 63.94 دولار للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً عند 64.6573 دولاراً يوم الجمعة، كما انخفض البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف، في حين تراجع مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار 0.1%.

المصدر.. رويترز