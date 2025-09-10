رئيس الوزراء يتقدّم بالتعزية لعائلة نائب سكرتير حزب كادحي كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد سعد خالد حمد أمين نائب سكرتير حزب كادحي كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في رسالة التعزية: أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء المرحوم سعد خالد، نائب سكرتير حزب كادحي كوردستان ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق.

وتابع رئيس الوزراء: تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واليوم الأربعاء، نعت اللجنة المركزية لحزب كادحي كوردستان، نائب سكرتير الحزب سعد خالد حمد أمين بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز 62 عاماً.

وُلِد سعد خالد في أربيل عام 1963، وانضم إلى صفوف البيشمركة نهاية عام 1979 ضمن الحزب الاشتراكي الكوردستاني.

في عام 1994 أصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب، ثم عضواً في المكتب السياسي عام 1996.

كما تولى منصب وزير شؤون البرلمان في التشكيلة الوزارية الخامسة لحكومة إقليم كوردستان. وكان يشغل مؤخراً عضو الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي لحزب كادحي كوردستان.