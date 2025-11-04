تربية كوردستان تعلن عن تسهيلات للكوادر التعليمية للمشاركة في الانتخابات العراقية

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، أن الطلبة والمعلمين وموظفي وزارة التربية المقيمين في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والراغبين بالمشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري، لن يُعتبر أيٌّ منهم غائبًا عن الدوام الرسمي في اليوم التالي لعملية الاقتراع.

وقال الوزير في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أبلغت إدارات المدارس والمؤسسات التعليمية بضرورة تسهيل مشاركة كوادرها في العملية الانتخابية.

مضيفًا أنه “في حال الضرورة سيتم إخطار جميع المؤسسات التعليمية رسميًا لضمان عدم تضرر أي موظف أو طالب بسبب مشاركته في التصويت”.

وأشار حمه سعيد إلى أن حكومة الإقليم “قدّمت كل التسهيلات الممكنة للمعلمين والطلبة والعاملين في قطاع التعليم لضمان ممارسة حقهم الانتخابي”.

تأتي هذه التصريحات قبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، التي تتجه الأنظار إليها بوصفها استحقاقًا سياسيًا مهمًا يحدد موازين القوى في العراق.