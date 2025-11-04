سيروان بارزاني: حكومة كوردستان حققت معجزة رغم الأزمة الاقتصادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيروان بارزاني، أن حزبه يطالب بالديمقراطية والتعايش، لكن الدستور لم يطبق على الكورد.

مشيراً خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إلى أن بغداد تحتجز أموال كوردستان وتعرقل مشاريعها.

لذلك يعتقد سيروان بارزاني أن المشاركة في الانتخابات العراقية "مهمة لناخبيه".

وقال: يجب على الأحزاب الأخرى أيضاً التصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حتى نتمكن من التحرك بقوة نحو تطبيق الدستور.

وأكد سيروان بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "يمثل كوردستان في بغداد، وهو أداة لحرية كوردستان".

مشيراً إلى أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "لم تنفصل يومًا عن شعبها".

معتبراً في الوقت ذاته أن الحزب "هو الدرع والحامي لكوردستان ولن يتنازل، لكن بغداد تحاول التفاهم مع الأطراف الأخرى لعقد تسويات".

وفي جزءٍ آخر من حديثه، أشاد سيروان بارزاني بالمنجزات التي حققتها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال: ما صنعته الحكومة التاسعة في هذه الأزمة الاقتصادية معجزة، ورغم كل العقبات التي وُضعت أمامنا، ما زلنا نشعر بالغيرة.

وأضاف: إنجازات حكومة الإقليم بقيادة الديمقراطي الكوردستاني جعلت الأطراف الأخرى، عاجزة عن تقديم أي بديل أو مبرر لانتقاد الحزب.