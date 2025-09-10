الحج والعمرة في كوردستان تحذّر من التعامل مع جهات غير معتمدة في رحلات العمرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، أنه لا يُسمح بأداء العمرة إلا عن طريق تلك الشركات التي وقّعت عقوداً رسمية مع المديرية.

محذّرة من التعامل مع أشخاص أو جهات لا يملكون شركات معتمدة أو يروّجون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفادياً لحدوث مشكلات أو معوقات.

كما دعت المديرية جميع مواطني كوردستان الراغبين في أداء مناسك العمرة وضمان حقوقهم إلى التسجيل فقط من خلال الشركات الحاصلة على إجازة عمل داخل حدود المحافظة أو الإدارة المستقلة.

يُذكر أن المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان كانت قد نشرت في وقت سابق، بتاريخ 19/8/2025، القائمة الأولى للشركات المصرّح لها بنقل معتمري كوردستان إلى المملكة العربية السعودية، واليوم تنشر القائمة الثانية، على أن تُعلن لاحقاً القائمة الثالثة وقوائم أخرى إضافية.