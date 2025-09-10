العمادية وبامرني.. نهضة عمرانية وسياحية واسعة بمشاريع استراتيجية بإشراف حكومة إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تشهد منطقة العمادية التاريخية، وناحيتا سولاف وبامرني في محافظة دهوك، طفرة عمرانية وسياحية كبرى بإشراف الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية بارزة وتعزيز الخدمات الأساسية بعد سنوات من التحديات، بما يعكس رؤية استراتيجية تجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي والتطوير العصري.

سور حجري يحيط بالعمادية

أفاد مقدم البرنامج الميداني "چی باسە" كامران حاجي عمر، أن أحد أبرز المشاريع الجارية يتمثل في بناء ممشى سياحي حجري يحيط بمدينة العمادية وقلعتها التاريخية الملقبة بـ "المدينة فوق الجبل".

المشروع يوصف بمحاكاة "سور الصين العظيم"، ويمتد لمسافة 4 كيلومترات، حيث أنجزت حتى الآن نسبة 65% منه باستخدام الحجارة المحلية وبمشاركة عمال ومهندسين من أبناء المنطقة.

ويهدف المشروع إلى ربط المواقع الأثرية بالطبيعة الساحرة وتوفير تجربة فريدة للسياح.

بامرني.. مشاريع لإحياء المسارات القديمة

وفي ناحية بامرني، ينفذ مشروع سياحي بطول 1350 متراً على مسارين للذهاب والإياب، بالاعتماد على الحجر المحلي والكوادر المحلية.

ويعيد هذا الطريق إحياء المسارات القديمة التي كان الأهالي يستخدمونها للوصول إلى مزارعهم ومدارسهم، ليصبح جزءاً من بنية تحتية سياحية جديدة ترفع من جاذبية المنطقة للزوار.

أول جسر زجاجي في العراق وكوردستان

وفي منتجع سولاف، تتواصل أعمال بناء أول جسر زجاجي في العراق وكوردستان بطول 93 متراً وعرض 4 أمتار.

وبحسب المهندس بنيامين سليمان، فإن التصميم أُنجز وفق أعلى المعايير الدولية بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة دهوك ومستشارين مختصين.

ويتميز الجسر بزجاج مقوّى بسماكة 38 ملم قادر على تحمل 3400 كيلوغرام لكل قطعة، مما يضمن السلامة الكاملة للزوار. ومن المتوقع أن يصبح الجسر معلماً سياحياً بارزاً يجذب آلاف الزوار.

مشاريع خدمية وتنموية

لم تقتصر الجهود على القطاع السياحي فقط، بل شملت مشاريع خدمية أساسية:

القضاء والخدمات العامة: بناء مجمع جديد للمحكمة في العمادية بمساحة 1500 متر مربع وبتكلفة تتجاوز 1.7 مليار دينار، وهو أول مبنى مخصص للمحكمة في المنطقة.

الطرق والجسور: شق وتعبيد طرق رئيسية وفرعية في قرى مثل شيخ بيرموس وحسن بيركا ودوري وباصي، إضافة إلى طرق داخلية تربط القرى بالمراكز.

المياه والكهرباء: تنفيذ مشاريع لحفر آبار وتجديد شبكات المياه والكهرباء في مركز بامرني وقراها.

التربية: ترميم وتجديد خمس مدارس، أربع منها أُنجزت بالكامل، بينما الخامسة في مراحلها الأخيرة.

أثر مباشر على حياة السكان

ساهمت هذه المشاريع في خلق فرص عمل واسعة لأبناء المنطقة من مهندسين وعمال مهرة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية.

وقال المواطن وحيد عبدالله من قرية قلعة شخوخي: "الحكومة قدمت لنا خدمات عديدة، من بناء مركز صحي ومسجد إلى مشاريع خدمية أخرى. نحن ممتنون لهذه الجهود."

رؤية تنموية للمستقبل

أكد قائممقام العمادية، وارشين سلمان، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة والآثار، معتبراً أن الطريق الحجري حول القلعة سيشكّل جسراً يربط بين التاريخ العريق والطبيعة الخلابة.

أما مديرة ناحية بامرني، ميران عبدالرحمن، فأكدت أن المشاريع رغم الأزمات والحصار تمثل إصراراً على مواصلة الإعمار وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

تشكل هذه المشاريع في العمادية وبامرني وسولاف نقطة تحول استراتيجية، إذ تضع حكومة إقليم كوردستان أسساً متينة لمستقبل اقتصادي وسياحي واعد، وتجعل من المنطقة مركز جذب سياحي إقليمي، إلى جانب تحسين حياة السكان المحليين وإعادة الأمل لمجتمعات عانت طويلاً من الإهمال والصراعات.