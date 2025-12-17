العراق يسجّل 6 آلاف حالة طلاق في شهرٍ واحد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إحصائيةً بعدد حالات الزواج والطلاق في العراق لشهر تشرين الثاني، باستثناء إقليم كوردستان.

وذكر المجلس في بيانٍ له، أن "مجموع عقود الزواج لشهر تشرين الثاني الماضي بلغ 26.129 عقداً، في حين بلغت حالات الطلاق 5.805 حالة، في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان".

وأكّد البيان أن العاصمة بغداد "تصدرت قائمة عقود الزواج وحالات الطلاق، حيث سجلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة (3961) عقد زواج، و(1239) حالة طلاق".

"فيما سجلت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ (3132) عقد زواج و (920) حالة طلاق، تلتها رئاسة محكمة استئناف نينوى حيث سجلت (2819) عقد زواج، و389 حالة طلاق".