أجهزة التصويت المحدّثة في طريقها إلى العراق وكوردستان تمهيداً لانتخابات نوفمبر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مكتب أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية مروان محمد، اليوم الأربعاء، 10 أيلول 2025، لمراسل كوردستان24 هوشمند صادق، أن أجهزة التصويت التي أُرسلت للتحديث إلى كوريا الجنوبية هي الآن في طريقها إلى العراق.

وأوضح مروان محمد أن القرار يقضي بوصول الأجهزة إلى ميناء الفاو في 14 من الشهر الحالي، ومن ثم إلى ميناء البصرة في اليوم التالي.

وبعد استكمال الإجراءات الأمنية، سيتم توزيع الأجهزة على المحافظات وتثبيتها في مراكز الاقتراع.

وأضاف أن الأجهزة خضعت للتحديث وتمت معالجة المشكلات السابقة.

وأبرز تلك المشكلات كانت بصمة الإصبع، التي لم تعد ضرورية بعد تزويد الأجهزة بكاميرات للتعرف على الوجه، إضافةً إلى مشكلة ارتفاع حرارة الأجهزة التي عولجت بتركيب مراوح تبريد.

وأكد أن الشركة المشرفة تقنياً أجرت ثلاث مراحل من الاختبار دون تسجيل أي ملاحظات جدية قد تؤثر على العملية.

قرعة توظيف الموظفين

وأشار مدير مكتب أربيل إلى أنه تقرر إجراء اختبارات قبول الموظفين المشرفين على صناديق الاقتراع يوم الأحد، 14 أيلول 2025، استعداداً للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وكشف أن على مستوى أربيل، قدم 42,621 شخصاً طلبات التوظيف عبر الإنترنت في المفوضية ليوم الاقتراع، لكن 35 ألفًا و925 شخصًا فقط أعادوا استماراتهم.

فيما سيُحرم نحو سبعة آلاف لم يعيدوا الاستمارات من المشاركة في اختبار 14 أيلول.

وبيّن أن المرحلة الأولى من تدريب الموظفين قد بدأت بالفعل، وتنتهي يوم الخميس، 11 أيلول 2025، على أن تبدأ المرحلة الثانية في 21 من الشهر ذاته، ثم المرحلة الثالثة الخاصة بالموظفين المشرفين على صناديق الاقتراع.

كما أكد أن بطاقات الناخبين ستُعاد إلى مكاتب المفوضية في 15 أيلول، ليبدأ بعدها توزيعها على المواطنين.