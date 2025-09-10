الحكومة البولندية: خرق المسيرات الروسية الأجواء لم يكن عن طريق الخطأ

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الأربعاء، أن خرق عدة مسيرات روسية أجواء الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليلاً "ليس حدثاً عرضياً".

وحددت بولندا 19 انتهاكاً لأجوائها ليلاً وأسقطت ثلاث مسيّرات على الأقل، بحسب ما أفادت الحكومة في وقت سابق، مضيفة بأن أحداً لم يتأذّى بـ"التحرك الروسي".

وأفاد سيكورسكي الصحافيين "لا شك لدينا في أنه لم يكن حدثاً عرضياً.. نتعامل مع هجوم غير مسبوق ليس في الأراضي البولندية فحسب، بل كذلك في أراضي الناتو والاتحاد الأوروبي".

وقال إن المسيّرات الروسية دخلت في السابق الأجواء البولندية لكنه أشار إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.

وأفاد "عندما تقوم مسيّرة أو اثنتان بذلك، يكون هناك احتمال بأنه عطل تقني".

وأضاف "لكن كما قلت لكم في هذه الحالة، وقع 19 خرقاً، وبالتالي لا يصدق بأن يكون حدثاً عرضياً".

ونفت وزارة الدفاع الروسية استهداف بولندا واتهمت خارجيتها وارسو بنشر "خرافات" بهدف تصعيد الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، أفادت السفارة الروسية في وارسو فرانس برس بأن "بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي".

المصدر: فرانس برس