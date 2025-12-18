الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تقدم الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بأحر التهاني إلى "الأخوات والإخوة" الإيزيديين في كوردستان وجميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد صوم إيزي.

وأعرب الرئيس بارزاني في رسالته عن أمله بأن يجلب هذا العيد الخير والسعادة لجميع الإيزيديين، وأن يُحيوا مناسباتهم وأعيادهم في ظل السلام والسرور.

وأكد أن كوردستان تظل رمزاً للأخوة والتعايش والسلام بين جميع المكونات الدينية والقومية، مشدداً على ضرورة تعميق وترسيخ هذه الثقافة بين الجميع.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد (صوم إيزي)، أتقدم بأحر التهاني للأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم أجمع.

آمل أن يجلب هذا العيد الخير والسعادة لجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين، وأن يُحيوا جميع أعيادهم ومناسباتهم في ظل السلام والسرور.

إنه لمبعث فخر أن كوردستان هي بلد الأخوة والتعايش والسلام بين جميع المكونات الدينية والقومية، ومن الضروري تعميق وترسيخ هذه الثقافة بشكل أكبر.

دمتُم في خير وسعادة.

مسعود بارزاني

18 كانون الأول 2025