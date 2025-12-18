بابا شيخ الإيزيديين يهنئ أبناء الديانة بعيد صوم إيزي ويؤكد على قيم السلام والتسامح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة حلول عيد صوم إيزي يوم الجمعة الموافق 19 كانون الأول 2025، وجّه بابا شيخ الإيزيديين، شيخ علي شيخ إلياس، أحرّ التهاني والتبريكات إلى أبناء الديانة الإيزيدية في إقليم كوردستان والعراق وفي مختلف أنحاء العالم.

وأعرب البابا شيخ عن أمله بأن يحمل هذا العيد الخير والسلام والبركات للجميع، داعياً الخالق العظيم أن يعيده على أبناء شعبنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

كما شدّد على أن يكون عيد صوم إيزي مناسبةً للتأمل الروحي وتجديد الالتزام بالقيم والمبادئ الأصيلة للديانة الإيزيدية، بما يسهم في تعزيز إرثها العريق ومسيرتها القائمة على التسامح والمحبة.

وأشار كذلك إلى تمسّك الإيزيديين بنهج السلام والتسامح، وحرصهم الدائم على تعزيز جسور المحبة والتعايش مع جميع المكوّنات.

وأكد في الوقت ذاته تجديد المطالبة بإنصاف حقوق الضحايا والناجين والناجيات من جريمة الإبادة الجماعية التي تعرّض لها أبناء الديانة الإيزيدية في شنكال في 3 آب 2014.

وفي هذا السياق، طالب البابا شيخ حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، إلى جانب المجتمع الدولي، بتكثيف الجهود للكشف عن مصير المختطفين الإيزديين الذين ما زالوا في قبضة تنظيم "داعش الإرهابي"، مؤكداً أن هذه القضية الإنسانية يجب أن تبقى في صدارة الاهتمام والأولويات.

كما أعرب عن أمله بأن يكون هذا العيد فاتحة خير وبركة وسلام على الجميع، وبادرةً للمحبة والتآخي والتسامح، وأن يشهد عودة النازحين الإيزيديين إلى شنكال ومناطق سكناهم الأصلية، معزّزين مكرّمين، وبدعمٍ جاد من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية.