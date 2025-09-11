الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض الخميس صاروخا أُطلق من اليمن حيث يشنّ المتمردون الحوثيون باستمرار هجمات على الدولة العبرية إسنادا لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "اعترض... صاروخا أُطلق من اليمن"، وذلك عقب انطلاق صفّارات الإنذار في مناطق عدة من الدولة العبرية.

ولم يتبنّ الحوثيون على الفور العملية.

وأتى إطلاق الصاروخ بعيد ساعات غارات إسرائيلية استهدفت في اليمن، أسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شنّ ضربات على "أهداف عسكرية" للحوثيين. في المقابل، أفادت وسائل إعلام مرتبطة بالمتمردين بأن الغارات طالت "مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة" صنعاء، و"مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم" في الجوف، إضافة الى المصرف المركزي ومباني حكومية في المحافظة ذاتها.

وكانت تلك أول غارات تشنّها إسرائيل منذ تلك التي قُتل فيها رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في صنعاء في 28 آب/أغسطس.

من جهتها، عززت الولايات المتحدة حليفة اسرائيل ضغوطها على الحوثيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس فرض عقوبات على 32 شخصا أو كيانات وأربع سفن، في ما وصفته بأنه أكبر حزمة عقوبات تفرضها على المتمردين المدعومين من إيران.

وشملت العقوبات شركات صينية متهمة ببيع الحوثيين مواد أولية كيميائية تساعدهم في تطوير الصواريخ البالستية أو إلكترونيات تستخدم في الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى شركة لإدارة السفن مقرها الإمارات.

وقال جون هيرلي المسؤول في وزارة الخزانة "سنواصل ممارسة الضغوط القصوى على أولئك الذين يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية التي غالبا ما تنجح في اعتراضها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول المتمردون اليمنيون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات على مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.

المصدر: فرانس برس