نزاع مسلح في الدبس بكركوك يسفر عن مقتل شقيقين وإصابة ثالث

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، اندلع نزاع مسلح بين مجموعة من العرب الوافدين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح لـ كوردستان24، إن الحادث وقع اليوم الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025 داخل سوق المدينة، إثر شجار بين عائلتين تربطهما صلة قرابة.

وأشار المصدر الأمني في شرطة الدبس إلى أن شخصين لقيا مصرعهما، وهما ساري فواس وسلطان فواس، فيما أصيب شقيقهما بيرل فواس بجروح، مبيناً أن الضحايا جميعهم أشقاء.

وأضاف أن منفذ الهجوم يُدعى طواري عواد ملولة، وهو من سكان قرية بلكانة ومن العرب الوافدين، موضحاً أنه لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، بينما شرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.