أربيل تشهد طفرة خضراء.. خمس متنزهات جديدة وزراعة 40 ألف شجرة لتعزيز جودة الحياة والبيئة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل اليوم الجمعة، انه سيتم إنشاء خمس حدائق كبيرة وسط مدينة أربيل وزراعة أكثر من 40 ألف شجرة متنوعة، مضيفا ان المساحات الخضراء في المدينة ستزداد.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في منشور له على صفحته الرسمية في منصة فيس بوك اليوم الجمعة 12 أيلول 2025، "من أجل زيادة المساحات الخضراء وحماية البيئة بشكل أكبر، سيتم إنشاء خمس حدائق كبيرة في مركز مدينة أربيل على مساحة 200 دونم، سيتم فيها زراعة 40 ألف شجرة، وسيتم الانتهاء من جميع الحدائق الخمس هذا العام"، وكالتالي:

إنشاء حديقة بالقرب من شارع 120، على مساحة 80 دونم، وسيتم زراعة حوالي 8000 شجرة فيها، وتم انجاز حوالي 70% من المشروع حتى الان.

إنشاء حديقة رشكين على مساحة 47 دونم، وسيتم فيها زراعة 16 ألف شجرة، وتم إنجاز 50% من المشروع حتى الان.

إنشاء حديقة حي نازدار على مساحة 4 دونم، وسيتم زراعة 6000 شجرة فيها، وتم إنجاز حوالي 80% من المشروع حتى الان.

إنشاء حديقة حي ژیان على مساحة 7 دونم، وسيتم زراعة 5000 شجرة فيها، وتم إنجاز حوالي 70% من المشروع حتى الان.

إنشاء حديقة شارع 150، على مساحة 60 دونم، ويجري العمل فيه الان.

يُذكر انه توجد في أربيل 26 حديقة كبيرة و204 حديقة صغيرة وغابات ونافورات وأحواض مائية.

خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقاً لإحصائيات وزارة البلديات والسياحة وإدارة مشاريع الحدائق في أربيل، شهدت المحافظة زراعة نحو 900 ألف شجرة وزهرة، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم أكثر، وإذا استمر معدل التشجير على هذا النحو ستصل نسبة المساحات الخضراء لأكثر من النسبة الحالية وهي 20%، لتحاكي المعايير العالمية.

العمل على تحسين بيئة أربيل مستمر، مع التركيز على زيادة المساحات الخضراء وبيئة المدن، وهو أحد خطط الحكومة التاسعة، وقد تم القيام به لعدة سنوات وسوف يستمر نحو زيادة النسبة، وفقًا لخطة وبرنامج وزارة البلديات، وإدارة تصميم الحدائق، الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نسبة المساحات الخضراء وفقًا للمعايير العالمية خلال السنوات القادمة.

في السنوات الست الماضية، تمت زراعة أكثر من 522 ألف شجرة و370 ألف زهرة في أربيل، حيث يُعتبر الحفاظ على البيئة من أولويات التنمية في هذا المجال، مما قد يؤثر بشكل مباشر على البيئة والمناخ.