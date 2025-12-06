العراق على موعدٍ مع أمطارٍ غزيرة تستمر بضعة أيام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تشهد مختلف المحافظات العراقية، منخفضاً جوياً يستمر لغاية اسبوع على شكل أمطار غزيرة وثلوج.

ويبدأ المنخفض اعتباراً من مساء اليوم السبت، بهطولات مطرية في الأنبار ونينوى، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة تستمر بشكل متقطع لكنها طويلة.

ومع ساعات الليل الأولى من السبت، تزداد كثافة الهطول فوق سنجار وتلعفر وربيعة مع فرص أعلى لتسجيل كميات تتراوح بين 5–15 ملم، وفق بيانٍ لهيئة الأنواء الجوية العراقية.

وتشمل الهطولات محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، بينما تبقى الأمطار في الموصل وكركوك أخف بطبيعتها.

وتبقى الأجواء باردة ورطبة خلال ساعات مساء وليلة السبت، ومع استمرار تدفق السحب المطرية حتى ساعات الفجر الأولى من الأحد، ومع توسّع الحالة شمالاً، تزداد فرص الأمطار فوق أربيل والسليمانية لكن بشدة أقل.

بينما يحافظ غرب البلاد على أمطار متواصلة على فترات، وتمثل هذه الدفعة الأولى التي تعتبر بداية فعلية لموسم مطري أكثر نشاطاً خلال الأسبوع المقبل.

وتتأثر كافة مدن العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بهطول أمطار متفاوت الغزارة الاسبوع المقبل أيضاً.

بينما تشهد المرتفعات الجبلية هطول الثلوج وانتشار السحب بأنواعها المختلفة، ونشاط العواصف الرعدية وهبوب الرياح بسرعات عالية، وتذبذب درجات الحرارة بشكل كبير وملموس.