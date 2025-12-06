إقليم كوردستان على موعدٍ مع أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، فاضل إبراهيم، إن الإقليم سيدخل منذ صباح اليوم تحت تأثير منخفضين جويّين؛ أحدهما قادم من البحر المتوسط والآخر من البحر الأحمر.

وأشار في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أنه من المتوقع أن تشمل موجةٌ من الأمطار جميع مناطق إقليم كوردستان.

موضحاً: لا نرغب في إثارة القلق، لكن الحالة الجوية غير مستقرة، إذ ستتساقط الأمطار في بعض الفترات بغزارة، وفي فترات أخرى ستكون خفيفة ومتقطعة.

وأضاف: من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة المطرية اعتباراً من صباح يوم الأحد وتستمر حتى يوم الخميس، وستغطي مختلف مناطق إقليم كوردستان، مع تحسّن في سرعة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبيّن المدير العام للأرصاد الجوية أن تأثير الموجة سيبدأ أولاً في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، ثم سيمتد لاحقاً إلى بقية المناطق، متوقعاً أن تكون ذروة الهطولات بعد ظهر يومي الاثنين والثلاثاء.

ولفت إبراهيم إلى توقعات تشير إلى أن أعلى معدلات الأمطار ستسجل في محافظات حلبجة والسليمانية وإدارة كرميان المستقلة، قبل أن تمتد لاحقاً نحو المناطق الشرقية من أربيل مثل كويسنجق والمناطق المحيطة بها.

كما أوضح أنه من المتوقع هطول الثلوج في المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر فوق سطح البحر.

وأكد المدير العام للأرصاد أن هذه الموجة لن تصل إلى مستوى تسببها في إيقاف الحركة أو تعطيل الدوام، مشيراً في الوقت نفسه إلى توقع زيادة في معدلات الأمطار خلال الأشهر المقبلة.