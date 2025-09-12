صليبا يعود إلى تدريبات أرسنال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عاد المدافع الدولي وليام صليبا الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم بسبب الإصابة، إلى تدريبات أرسنال الجمعة، وهو مؤهل للمشاركة أمام نوتنغهام فوريست السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي، وفقا لمدربه الإسباني ميكل أرتيتا.

وقال أرتيتا الجمعة خلال مؤتمر صحافي عشية المباراة "تدرّب وليام اليوم (الجمعة)، وعلينا أن نقرر ما إذا كان سيلعب أم لا. هذه أخبار سارة للغاية".

وتعرّض اللاعب البالغ 24 عاما، إلى التواء في كاحله الأيسر أثناء الإحماء قبل مباراة ليفربول التي خسرها فريقه بهدف نظيف في 31 آب/أغسطس، لكنه شارك أساسيا قبل خروجه في الدقيقة الخامسة لعدم قدرته على مواصلة اللعب.

وتأتي عودة صليبا في توقيت مناسب لأرسنال الذي يواجه جدولا صعبا في أيلول/سبتمبر، فبعد استقباله نوتنغهام السبت، يحلّ ضيفا على أتلتيك بلباو الإسباني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل تواليا في الدوري المحلي.

ولا يزال أرتيتا محروما من خدمات نجمه الجناح بوكايو ساكا الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة "يحاول العودة في أسرع وقت ممكن. لكن علينا احترام البروتوكول الطبي".

في المقابل، تسير رحلة تعافي الألماني كاي هافيرتس الذي خضع لجراحة بعد إصابته في ركبته خلال مواجهة مانشستر يونايتد الافتتاحية في "برميرليغ" في 17 آب/أغسطس، بشكل جيد.

وقال أرتيتا "يبدو كاي بحالة جيدة جدا. يمشي بحرية وبدأ بممارسة بعض التمارين. كما قلت سابقا، ستستغرق عودته عدة أسابيع، وربما أشهر. لا يمكنني تحديد موعد دقيق لعودته".

وأضاف أن قرار إجراء العملية الجراحية كان "صعبا للغاية عليه، لكنه كان ضروريا، وقد اتخذ الطاقم الطبي القرار المناسب بإقناعه بذلك".

واستهل أرسنال وصيف الموسم الماضي، مشواره في الدوري المحلي بانتصارين على يونايتد (1-0) وليدز (5-0) تواليا، قبل سقوطه أمام حامل اللقب ليفربول بهدف نظيف في قمة المرحلة الثالثة.