زيباري: العراق بحاجةٍ إلى قوانين وقضاء فعّال للسيطرة على الميليشيات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد السياسي الكوردي هوشيار زيباري، أن العراق يقف أمام "فرصة ذهبية" لتحقيق تقدم اقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تحسن الوضع الأمني وتراجع الهجمات الإرهابية.

وقال زيباري في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" إن الظروف الحالية مشجعة للشركات العالمية، لا سيما الأميركية، للاستثمار في العراق، خصوصاً في قطاع النفط.

وبشأن الهجمات بالطائرات المسيّرة على إقليم كوردستان، أشار زيباري إلى أن الحكومة العراقية أجرت تحقيقاً، لكنها لم تكشف بعد عن الجهات المنفذة.

وقال إن العراق بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى بيئة مستقرة وآمنة لاستقطاب المستثمرين، فضلاً عن ضرورة وجود قوانين وقضاء فعّال للسيطرة على الميليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون.