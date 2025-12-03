خلال افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة.. نيجيرفان بارزاني: هذا الصرح رسالة سياسية واضحة تؤكد عمق شراكتنا مع واشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن افتتاح المبنى الجديد للقنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل هو "رسالة سياسية واضحة" تعكس أهمية إقليم كوردستان وعمق الشراكة الاستراتيجية التي تربطه مع الولايات المتحدة والعراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح، بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس، وجمع من المسؤولين والدبلوماسيين.

شراكة مبنية على القيم المشتركة

واستهل بارزاني كلمته بالترحيب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين "بُنيت على مدى أكثر من ثلاثة عقود على أسس الثقة والقيم والعمل المشترك". واستذكر المحطات التاريخية لهذه العلاقة، بدءاً من فرض منطقة حظر الطيران في التسعينيات، مروراً بتحرير العراق عام 2003، ووصولاً إلى الحرب المشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، حيث قاتلت قوات البيشمركة جنباً إلى جنب مع القوات الأمريكية والعراقية والتحالف الدولي.

عهد جديد من التعاون

واعتبر رئيس الإقليم أن افتتاح هذا الصرح الدبلوماسي يمثل "بداية لمرحلة جديدة لتوسيع آفاق التعاون" في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، مؤكداً أن الإقليم لا يسعى فقط لعلاقات رسمية بين الحكومات، بل يطمح لتعزيز الروابط بين الشركات والمجتمعات والشعوب.

رسالة سلام واستقرار

وشدد بارزاني على أن سياسة إقليم كوردستان واضحة، وهي أن يكون الإقليم "جسراً للتواصل لا ساحة للصراعات"، وعاملاً فعالاً في استقرار العراق والمنطقة.

وقال: "سنواصل العمل مع بغداد لحل كافة المشاكل العالقة وفق الدستور، وبما يضمن إدارة البلاد بشكل يخدم استقرار العراق بأكمله، في إطار نظام فيدرالي يرتكز على اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".

دعم للإدارة الأمريكية الجديدة

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن دعمه الكامل لجهود وخطوات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، كما رحب بتعيين السيد مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للعراق، معتبراً إياها خطوة مهمة لتعزيز الدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان.

واختتم بارزاني كلمته بالتأكيد على التزام الإقليم بالشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والازدهار والتقدم، متطلعاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً للجميع.