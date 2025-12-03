رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائب وزير الخارجية الأمريكي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 3 كانون الأول (ديسمبر) 2025، نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس.

وشدد نائب وزير الخارجية الأمريكي على متانة العلاقات التي تجمع بلاده بإقليم كوردستان، لافتاً إلى أن افتتاح المبنى الجديد للمجمع القنصلي في أربيل يمثل تأكيداً على التزام واشنطن الراسخ بصداقتها وعلاقاتها الوطيدة مع الإقليم.

معرباً عن تطلع الولايات المتحدة إلى توسيع رقعة استثماراتها في كوردستان.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن امتنانه للدعم الأمريكي المستمر عبر مختلف المراحل التاريخية، مجدداً التأكيد على استعداد إقليم كوردستان الكامل للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع في شتى المجالات.

وأدان الجانبان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.

كما تضمن الاجتماع بحث المشهد السياسي العام في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ومسار الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.