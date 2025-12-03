رئيس إقليم كوردستان يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان24) أستقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 3 كانون الأول 2025، نائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريغاس.

وشدد كل من رئيس إقليم كوردستان وريغاس، على اهمية حصر السلاح بيد الدولة في العراق وذلك على اثر الهجوم الذي تعرض له حقل "كورمور" في محافظة السليمانية.

وأكد نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء أن الزيارة تعكس التزام الولايات المتحدة بمواصلة علاقاتها المتينة والاستراتيجية مع العراق وإقليم كوردستان. معربا عن تقدير الإقليم للدعم والمساندة التي قدّمتها الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وبحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان، تناول الجانبان الوضع العام في العراق وإقليم كوردستان، مشددين على أهمية تعزيز البنية الاقتصادية للإقليم.

وادان نيجيرفان بارزاني وريغاس الهجوم الأخير على حقل غاز كورمور، مؤكدَين ضرورة تقديم الجناة للعدالة، وأن تبقى الأسلحة حصراً بيد الدولة.

الاجتماع بحث أيضاً، العلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان، ونتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، ومخاطر داعش، والتطورات الإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.