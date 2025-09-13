مركز غسيل الكلى في "كوية" ينقذ المرضى من عناء السفر ويقدّم خدمات مجانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تمكَّن مركز غسيل الكلى في قضاء كوية، خلال عام ونصف على افتتاحه، من إجراء أكثر من أربعة آلاف عملية غسيل كلوي للمرضى الذين توقفت كليتاهم عن العمل.

وكان المرضى في السابق يُضطرون للتوجّه إلى السليمانية وأربيل ورانيا وحتى كركوك لغسل كلاهم.

وقال مدير مركز غسيل الكلى في كوية، عبدالله محمود لكوردستان24 إن المركز افتُتح قبل نحو عام ونصف بهدف تقليل معاناة المرضى في كوية الذين كانوا يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة.

وأوضح أن المركز مجهّز بكادر مدرّب وبالإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

المريض صلاح فتّاح، الذي يعاني من فشل كلوي منذ 16 عاماً، يروي قائلاً: اضطررت في إحدى المرات إلى غسل كليتي في مستشفى أهلي، وطلبوا مني 300 ألف دينار مقابل جلسة واحدة. أما هنا، فالمركز تابع للحكومة، أغسل كليتي ثلاث مرات أسبوعياً بمعدل 12 مرة شهرياً من دون أن أدفع ديناراً واحداً.

ويشير صلاح إلى أن جهاز الغسيل الذي يعتمد عليه منذ 16 عاماً أصبح أقرب أصدقائه، إذ يقضي ثلاث مرات في الأسبوع قرابة ساعتين متصلًا به، حيث يُنقّى دمه من السموم قبل أن يعود إلى جسده نظيفاً.

وقالت نوروز مجيد، خريجة قسم هندسة الأغذية التي تعاني من الفشل الكلوي منذ تسعة أشهر، لكوردستان24 إنها كانت تحمل أحلاماً كبيرة لمستقبلها بعد التخرج، لكنها اليوم مرتبطة بهذا الجهاز الطبي والخدمات الصحية المقدَّمة في المركز.

وأضافت: حين جئت إلى هنا كنت محطمة، لكن الكادر الطبي تعامل معي وكأنهم أطباء نفسيون، لم يقصّروا معي في شيء.

يُذكر أن الفشل الكلوي من الأمراض المزمنة التي يفقد فيها المريض قدرة الكليتين على تصفية الفضلات والسوائل من الدم، ما يفرض عليه الاعتماد على أجهزة الغسيل الكلوي “الدياليز” لتنقية الدم بشكل منتظم.