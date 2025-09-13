فريق من علماء الآثار يحدد خمسة مواقع أثرية جديدة في أربيل

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يواصل فريق من علماء الآثار مسحاً ميدانياً، حيث يتجولون خطوة بخطوة في أراضي أربيل، وحتى الآن، من أصل 11 قطعة أرض، جرى تحديد خمس منها كمواقع أثرية.

وقال مدير قسم الآثار محمد لشگري، لـكوردستان24: نعمل ضمن أحزمة أربيل الخضراء، وقد مسحنا 11 موقعاً في منطقتي پيرزين وبحركة، ومن بينها خمس مواقع أثرية لم تُسجَّل سابقاً في أي سجل أثري.

يُجرى المسح عبر خرائط إلكترونية خاصة، إلى جانب الوثائق التي يعاينها الفريق ميدانياً، ووفقاً للمسح، جرى تحديد 988 موقعاً أثرياً في سهول أربيل.

رئيس بعثة جامعة هارفارد، جايسون أور، أكد أن هذه المواقع تشكل دليلاً على غنى تاريخ إقليم كوردستان عبر عصور مختلفة.

وقال رئيس البعثة لكوردستان 24: حتى الآن، حددنا 988 موقعاً أثرياً في محافظة أربيل، مما يثبت أن تاريخ وحضارة المنطقة لا يقل عن تاريخ وحضارة الشرق الأوسط.

وأضاف: كوردستان مكانٌ مهمٌّ للبحث العلمي، كما ينبغي الحفاظ على حضارتها وثقافتها.

ومنذ عام 2012، تنفّذ جامعة هارفارد الأميركية هذا المشروع، بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار، حيث جرى حتى الآن تحديد وتسجيل أكثر من 6500 موقع أثري في عموم كوردستان.