أربيل تحتضن مؤتمراً شبابياً لمناقشة مستقبل الديمقراطية والعلاقات الكوردية – العربية

أربيل (كوردستان 24)- شكّلت قضية الديمقراطية في العراق المحور الرئيسي لمؤتمر (بوينت 6) الذي نظمته منظمة تواصل لتمكين الشباب، والذي تتواصل أعماله لليوم الثاني في أربيل بمشاركة عشرات الأكاديميين والخبراء من داخل العراق وخارجه.

وقال مدير المؤتمر دلوفان برواري في تصريح لـكوردستان24، إن المؤتمر "سبق أن عُقد في خمس محافظات عراقية، لكن ارتأينا أن تكون النسخة السادسة في إقليم كوردستان – أربيل، لنقل هذه التجربة إلى هنا".

وأوضح برواري أن جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، السبت 13 أيلول 2025، خُصصت لمناقشة العلاقات الكوردية – العربية، إلى جانب محاور المرأة، حرية التعبير، الصحافة، التكنولوجيا، الاقتصاد، السياسة، والمجتمع.

وأشار إلى أن نحو 40 أكاديمياً وخبيراً من العراق وكوردستان ودول مختلفة شاركوا في الحوارات، التي تطرقت أيضاً إلى التغيرات في المشهد الإعلامي والتحولات في المنطقة والعالم.

مؤكداً أن الهدف هو فتح فضاء للحوار حول مستقبل الديمقراطية في البلاد وآفاقها.