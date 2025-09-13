هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة عراقية والسلطات تؤكد السيطرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني في قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تعرض أنظمة حكومية عراقية لهجمات سيبرانية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيانٍ لها، إن المركز الوطني للأمن السيبراني أكد أن "المتابعة الفنية أظهرت أن الحادثة اقتصرت على أنظمة محدودة تابعة لعدد من المؤسسات، دون أن يكون لها أي تأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".

وأوضح البيان، "لم تُسجل أي حالات تعطيل أو توقف في عمل الأنظمة الحيوية أو الخدمية، ويتولى المركز، بالتنسيق مع الجهات الفنية ذات العلاقة، متابعة هذه المحاولات السيبرانية بشكل دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان احتواء الموقف ومنع أي آثار مستقبلية".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن "أي محاولات اختراق أو استهداف للأنظمة الحكومية أو بث إشاعات وتضخيم ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، وسيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، باعتبارها جرائم سيبرانية تهدد المصلحة الوطنية".

وأشار المركز الوطني للأمن السيبراني أن "الوضع الفني تحت السيطرة الكاملة، وأن العمل جارٍ بشكل مستمر لتعزيز حماية الفضاء السيبراني الوطني، بما يضمن استمرار الخدمات وطمأنة المواطنين".