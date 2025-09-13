مشروع الطريق المزدوج رانيا - سركپكان في مراحله النهائية

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بعد انتظار طويل يقارب أحد عشر عاماً على وضع حجر الأساس، انطلقت اليوم السبت، 13 أيلول 2025، أعمال تعبيد مشروع الطريق الاستراتيجي المزدوج رانيا – سركپكان.

المشروع الذي وُضع حجر أساسه عام 2014، عُدَّ واحداً من المشاريع التي تعاقبت عليها الحكومات دون أن تكتمل، إلا أن أهميته جعلته يُدرج ضمن مشاريع التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، حيث بدأت الأعمال فيه من جديد.

ويُعد طريق رانيا – سركپكان المزدوج طريقاً مهماً على الصعيدين السياحي والتجاري، وفي الوقت نفسه طريقاً رئيسياً يربط أهالي قرى وادي شاوري ووادي آكويان.

الطريق يتكون من اتجاهين، كل اتجاه بثلاثة مسارات، ويمتد لمسافة 5600 متر انطلاقاً من رانيا وصولاً إلى سركپكان، بعرض 40 متراً، يتضمن أرصفة للمشاة وجزيرة وسطية ستُغطى بالمساحات الخضراء.

أُنجز من المشروع نحو 75% بتكلفة تقديرية بلغت خمسة مليار دينار، وبدأت اليوم مرحلة التبليط.

وبالتزامن مع تنفيذ المشروع، جرت معالجة مشكلة مياه وادي شاوري التي كانت تسبب أضراراً لعدد من الأحياء المحيطة، وذلك عبر إنشاء مجرى أنبوبي ومجرى صندوقي بطول كيلومترين ونصف، وهو ما يوفر أيضاً حلاً لمشكلة السيول في وادي آكويان.

ويُصنف المشروع كأحد المشاريع المهمة والاستراتيجية ضمن حدود إدارة رابرين المستقلة، حيث سيستفيد سكان المنطقة منه للوصول إلى الوجهات السياحية في وادي آكويان. كما يتضمن المشروع إنارة الطريق وتشجير الجزيرة الوسطية.

ومن المقرر أن يُنجز جزء من أعمال التبليط خلال اليومين المقبلين، على أن يُفتح أحد الاتجاهين أمام حركة المرور في 20 أيلول الحالي.

فيما ستتواصل الأعمال لاستكمال الـ25% المتبقية من المشروع بهدف الاستعداد لموسم الأمطار وافتتاح الطريق بكلا اتجاهيه أمام المواطنين.