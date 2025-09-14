وزيرٌ في حكومة كوردستان: متفائلون بحل قضية الرواتب مع بغداد

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الإسكان والإعمار في حكومة إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم، خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد، أن مجلس وزراء الإقليم وافق في جلسته الأخيرة على مقترحات الحكومة الاتحادية لحل المشكلات العالقة مع بغداد.

وفي رده على سؤال حول وجود تفاؤل لحل أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، قال عبد الكريم: "نعم، أتوقع ذلك".

وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء شملت جميع النقاط الأساسية لمقترحات بغداد، مع التأكيد على ضرورة أن تكون ضمن الإطار الدستوري العراقي.

وأضاف: لا يمكن لإقليم كوردستان اتخاذ أي إجراء خارج الدستور، لأن الدستور يكفل حقوق شعب كوردستان، وعلينا حمايتها لضمان صون حقوق المواطنين.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق دائم ونهائي يحل جميع القضايا المالية بين أربيل وبغداد.