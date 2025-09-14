أكثر من 4.6 مليون شخص في كوردستان يكملون استمارة البطاقة التموينية

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بادر 4 مليون و638 ألفاً و679 شخصاً في إقليم كوردستان بملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التموينية حتى الآن، أي ما يعادل 86% من سكان الإقليم.

وقال المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، إن المرحلة الأولى من مشروع الاستمارة الإلكترونية للبطاقة التموينية، توقفت منذ الثاني من شهر أيلول الجاري.

مؤكداً في تصريحٍ لـ كوردستان24، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية هذا الأسبوع في بعض مدن العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف: المرحلة الثانية تتضمن تفعيل الخدمات المسجلة ضمن الاستمارة الإلكترونية، مثل إضافة الأطفال، أو تغيير مكان السكن من حي إلى آخر أو من مدينة إلى أخرى.

وأشار إلى أن المواطنين الذين لم يكملوا إصدار بطاقاتهم الوطنية لأي سبب كان، أو العائدين من الخارج مؤخراً، يمكنهم الاستفادة من المرحلتين والتسجيل بأنفسهم.

في غضون ذلك، أوضح شيخ كامل أن مديرية التجارة نبّهت المواطنين منذ أيار الماضي بضرورة ملء الاستمارة.

وقال: الذين سجلوا حتى الثاني من شهر آب، سيستلمون الآن حصصهم الغذائية، أما الذين ملأوا الاستمارة بعد هذا التاريخ فقد توقفت حصصهم الغذائية مؤقتاً.

وأكد أن 740 ألف مواطن في إقليم كوردستان لم يسجلوا أسماءهم خلال الفترة المحددة للمرحلة الأولى، وبالتالي لن يتمكنوا من استلام حصصهم الغذائية إلا من الشهر الذي يسجلون فيه.

وأضاف: المرحلة الأولى من التسجيل في استمارة البطاقة التموينية كانت مجانية، لكن في المرحلة الثانية يتوجب على كل أسرة (تتراوح بين 1 إلى 15 فرداً) دفع مبلغ 11 ألف دينار مقابل ملء الاستمارة الإلكترونية، وذلك عبر الماستركارد، على أن تُحوَّل المبالغ إلى وزارة التجارة الاتحادية.

وبشأن المستحقات المالية للفلاحين في إقليم كوردستان، أوضح شيخ كامل أن الحكومة الاتحادية بدأت بصرف الأموال، لكن بسبب تأخر استلام القمح في الإقليم (حيث تصل العملية متأخرة مقارنة بوسط وجنوب العراق)، فإن الأموال تُصرف على دفعات.

وتابع: استلمت الحكومة الاتحادية خلال هذا العام 400 ألف طن من قمح فلاحين الإقليم، ونحن نصرف الأموال بحسب مواعيد تسليم القمح في الصوامع.

وأردف قائلاً: في العام الماضي استلمت الحكومة الاتحادية خمسة ملايين و300 ألف طن من القمح، أما هذا العام فاستلمت أربعة ملايين و300 ألف طن، وتم توزيع هذه الكمية على محافظات العراق، وفي إطار ذلك استلمنا 300 ألف طن.