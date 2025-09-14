مجلس الدولة يبدأ النظر في خلافات بغداد وأربيل حول الرواتب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بدأ مجلس الدولة صباح اليوم الأحد، 14 أيلول/سبتمبر 2025، بمناقشة المذكرة المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان وتصدير النفط والإيرادات المحلية.

وأفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، ديلان بارزان، بأن المجلس إذا أتمّ أعماله اليوم فسيُعدّ ذلك خطوة إيجابية، أما في حال تأجيل الحسم فسيُعاد الملف غداً الاثنين إلى الإطار القانوني الذي يمتلكه المجلس لحل الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف بارزان أن جلسة اليوم هي الثانية للمجلس في هذا الملف، وقد خُصصت لتحديد الجهة صاحبة الحق القانوني في القضية.

مشيراً إلى أن الجلسة لن تُفضي إلى قرارات ملزمة، بل ستقتصر على تقديم الرأي القانوني، فيما تبقى صلاحية البت النهائي بيد الجهات القضائية المختصة.

وأوضح أن المواد المختلف عليها تعود إلى قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية لعام 2019، وهي تمثل جوهر الخلافات بين الطرفين، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الدولة، فإن القضية ستحال إلى المحكمة الاتحادية العليا التي تملك صلاحية إصدار القرار الحاسم بشأن ما إذا كانت الصلاحية تعود إلى إقليم كوردستان أم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.